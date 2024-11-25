Подполье заявило о возможном попадании по штабу «Кракена» в Харькове

Вооруженные силы (ВС) России, предположительно, успешно нанесли удар по штабу подразделения «Кракен» (признанная террористической и запрещенная в России организация) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

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«[На месте попадания] было очень много машин подразделения "Кракен" и, судя по многим данным, там был один из штабов», — рассказал подпольщик.

Лебедев заявил о возможном попадании ВС России по штабу «Кракена» в районе метро «Университет» в Харькове. По его информации возле административных зданий в данном районе несколько раз фиксировалось большое скопление военных машин, в том числе с флагами третьих стран.

Ранее мощный взрыв прогремел в Харькове утром 25 ноября. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что взрыв прогремел в Киевском районе города.