Ни одна из существующих в мире систем противоракетной обороны не способна перехватывать новый российский баллистический комплекс средней дальности «Орешник», заявил ТАСС заслуженный профессор в отставке Массачусетского технологического института Теодор Постол. Кроме этого, он отрицательно ответил на вопрос о возможности противостояния данному вооружению имеющимися системами ПРО, такими как Aegis, Aegis Ashore, THAAD, Patriot и Iron Dome.

Нет ничего существующего, способного захватывать эту систему и обеспечивать какого-то рода значимую защиту от нее, — убежден он.

Эксперт отверг утверждения о том, что система «Орешник» основана на устаревших технологиях. Он отметил, что его реакция на такие мнения сводится к тому, что либо их авторы не обладают необходимыми знаниями, либо просто лгут.

По его мнению, такие утверждения часто исходят от политиков, не способных отличить одну ракету от другой. По словам эксперта, «это чрезвычайно передовая система».

Белый дом прокомментировал удар «Орешником» по Украине

Ранее сообщалось, что применение Россией «Орешника» привело к тому, что жители Польши задумались о тяжелых последствиях конфликта с Москвой. Такой вариант развития событий имеет позитивный оттенок, так как до людей стала доходить мысль о катастрофических итогах противостояния с РФ.