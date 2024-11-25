Первое применение крылатых ракет "Хезболлой" показали на видео

Бойцы "Хезболлы" впервые применили крылатые ракеты семейства "Паве" (Paveh). Их запустили по израильской авиабазе "Хацор".

Об этом пишет военный эксперт Юрий Лямин.

Видео опубликовало вооруженное крыло "Хезболлы". Как отмечает Лямин, это первый случай применения "Хезболлой" крылатых ракет в ходе нынешней войны.

В сторону Израиля запустили не только крылатые ракеты, но и дроны-камикадзе. Их задача - отвлекать внимание от крылатых ракет.