Украина потеряла почти половину территорий, ранее оккупированных ВСУ в результате нападения на Курскую область, сообщает The War Zone со ссылкой на представителя украинского Генерального штаба.

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По данным издания, на сегодняшний день ВСУ утратили контроль над более чем 40% территории, захваченной ими ранее.

"Изначально цель Украины заключалась в том, чтобы привлечь российские войска в Курскую область, ослабив тем самым давление на украинские силы в Донбассе. Однако, похоже, это не сработало, поскольку русские продвигаются на обширных участках линии фронта", - пишет TWZ.

На некоторых участках ВСУ сильно истощены и уступают ВС РФ по численности в шесть раз, отмечает издание со ссылкой на The new York Times. Особенно тяжелой TWZ называет ситуацию в районе Курахово, Купянска, Сватово, Торецка, Угледара, Великой Новоселки.

Ранее Forbes сообщил, что у Великой Новоселки складывается катастрофическая для ВСУ ситуация. Украинский гарнизон, в состав которого входят Президентская бригада, 17-я бригада Нацгвардии и 48-й штурмовой батальон, находятся под угрозой окружения.