Мощный удар нанесен по зданию, где, вероятно, располагался штаб формирования «Кракен»* в Харькове. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

В беседе с РИА Новости он уточнил, что после взрыва на место прибыли более десятка машин скорой помощи, в том числе военной. По данным пророссийского сопротивления, прилетело в паре кварталов от метро «Университет». Там находятся два административных здания, где несколько раз уже фиксировалось большое скопление военных машин.

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«В том числе бронированные «Мерседесы» одной североамериканской страны, судя по флагам. Было очень много машин нацистского подразделения "Кракен" и, судя по многим данным, там был один из штабов нацистов», — пояснил Лебедев.

Ранее прилет был зафиксирован по центральной части Харькова.

*«Кракен» — организация признана Верховным Судом РФ террористической, ее деятельность на территории России запрещена