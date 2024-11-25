Украину обвинили в создании «расстрельного списка» журналистов

Финский журналист Кости Хейсканен рассказал «Аргументам и фактам», что на Украине создали «расстрельный список» иностранных журналистов. Хейсканен отметил, что в список входит он сам и еще 17 репортеров.

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Хейсканен прокомментировал статью испанской газеты El Periodico о черных списках «кремлевских пропагандистов» из разных стран, которые составляют украинские власти. Газета опубликовала один из таких списков, в него вошли журналисты из Испании, Франции, Италии, Нидерландов, Финляндии, Латвии и Исландии, а также из США, Индии, Турции и Перу.

Причиной для включения журналистов в черные списки Украина называет посещение ими новых российских регионов и распространение «российских версий» событий украинского кризиса.

Хейсканен назвал подобные списки «расстрельными». Он отметил, что его приглашали на мероприятие, где был убит военкор Владлен Татарский. Журналист заявил, что не раз получал угрозы с украинской стороны, но отказываться от поездок в зону СВО не планирует.