В России осудят латвийского наемника за участие в боях на стороне ВСУ

Наемник из Латвии Александр Сверчков объявлен в международный розыск за участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Генпрокуратуры России.

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По данным ведомства, прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по делу об участии в вооруженном конфликте в качестве наемника 34-летнего гражданина Латвийской Республики Александра Сверчкова.

По версии следствия, в период с августа 2023 года по сентябрь 2024 года Сверчков прошел военную подготовку в украинском Интернациональном легионе, а затем перешел в состав 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ.

«Обвиняемый принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения. Размер полученного наемником вознаграждения эквивалентен более 1,2 млн рублей», - говорится в сообщении.

Сверчков объявлен в международный розыск, он заочно арестован по решению суда, а уголовное дело было направлено для рассмотрения по существу.

Ранее Следственный комитет России объявил в международный розыск пятерых граждан Грузии, воюющих в качестве наемников на Украине. Также следствию удалось получить все необходимые доказательства участия еще троих граждан Грузии в составе «Грузинского национального легиона» (запрещенная в России террористическая организация).