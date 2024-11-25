Российские военные начали использовать немецкий основной танк Leopard 2A4, захваченный в зоне спецоперации. Об этом пишет "Военный осведомитель".

"Страны НАТО начали принимать посильное участие в борьбе с противником", - говорится в описании.

По данным военкоров, Leopard был захвачен в исправном состоянии.

В свою очередь, Telegram-канал "Крупнокалиберный переполох" публикует видео с немецким танком, который военкоры назвали "русским Леопардом".

Leopard 2A4 - четвертая модернизация танка Leopard 2. Боевая машина производилась в 1985-1992 годах, сейчас танк снят с вооружения бундесвера.