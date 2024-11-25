Российские войска пересекли украинскую границу еще на одном участке в Харьковской области - в районе Казачьей Лопани, пишет "Военная хроника" со ссылкой на сообщения с мест.

Это село удобно расположено - у трассы Е105, по которой до Харькова от границы всего 30 километров. Активность на этом направлении наблюдалась давно, но до интенсивных боев пока не доходило.

Если российским силам удастся продавить здесь украинскую оборону, это значительно усложнит для ВСУ работу по удержанию харьковского направления.

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А вообще планомерная работа ВС РФ по созданию новых очагов напряжения - продолжение стратегии "Тысячи порезов", цель которой - раздергать и дезориентировать небогатые украинские резервы.