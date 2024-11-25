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ТАСС: в огнеупорном комбинате в Часовом Яре идут бои

Бои идут на территории огнеупорного завода в Часовом Яре, который является крупнейшим укрепрайоном Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.

ТАСС: в огнеупорном комбинате в Часовом Яре идут бои
© РИА Новости
"На территории огнеупорного завода в Часовом Яре идут бои. Это крупнейший в городе укрепрайон. Сейчас штурмовики обходят его, чтобы взять в клещи", - сообщили в силовых структурах.

Там уточнили, что логистика ВСУ в городе и окрестностях сильно усложнена из-за ударов по трассам и второстепенным дорогам.

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