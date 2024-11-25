ВСУ заминировали в Селидове колодцы и скважины

В силовых структурах заявили агентству ТАСС, что украинские военные в ходе своего бегства из Селидово заминировали колодцы и подходы к скважинам.

© RT на русском

Как отметил собеседник, у военных ВСУ уже стало традицией минировать «всё на своем пути» при бегстве, особенно мирные объекты.

«В основном это были дома, в которых они квартировались. Кроме того, минировалась местная инфраструктура, включая колодцы и подходы к скважинам, видимо, для того, чтобы полностью лишить местных воды», — сообщили в силовых структурах.

Уточняется, что на работу по разминированию уйдёт несколько месяцев. В своей минной деятельности украинцы используют как мины различных модификаций западного производства, так и самодельные взрывные устройства.

Ранее сообщалось, что ВСУ на Дзержинском направлении в ДНР оставляют или сбрасывают с помощью беспилотников на подступах к своим позициям замаскированные мины-ловушки в виде сломанных ветвей дерева.