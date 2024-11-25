Корейца отправят в тюрьму за то, что он растолстел и не пошел в армию

26-летнего жителя Южной Кореи признали виновным в переедании ради уклонения от военной службы. Как сообщает CNA, обвинению удалось доказать, что мужчина намерено набрал вес, чтобы ему поставили тяжелую форму ожирения.

Первоначальный медицинский осмотр в 2017 году показал, что обвиняемый был годен к боевой службе. На заключительном обследовании в июне 2023 года выяснилось, что вес молодого человека внезапно увеличился до 102,3 кг, что при росте в 169 см дало высокий индекс массы тела. Врачи поставили ему диагноз и признали его негодным к службе.

Оказалось, что необычный способ избежать службы южнокорейцу предложил его друг. Кроме того, перед медицинским осмотром молодой человек выпил большое количество воды, чтобы его вес оказался еще больше.

В результате суд признал обвиняемого виновным в попытке уклонения от службы и назначил ему год тюрьмы. Его друг получил полгода тюрьмы за подстрекательство. СМИ отмечают, что столь мягкие приговоры вынесли из-за отсутствия у злоумышленников предыдущих судимостей.