Шлем 6Б47 спасает российских бойцов от осколков и попаданий в голову

Российский общевойсковой бронешлем 6Б47, входящий в состав боевой экипировки "Ратник", по техническим характеристикам превосходит зарубежные аналоги. Это доказано не только в лаборатории, но и в ходе спецоперации. Военнослужащего в ДНР, например, спас шлем, "словивший" осколок. Владелец отделался только эмоциональным всплеском.

© Российская Газета

Еще об одном случае рассказал блогер VladDN и опубликовал фото бронешлема 6Б47, пишет "Красная звезда". И таких примеров у блогера несколько. С 15 метров из пистолета "Глок-17" прилетела пуля калибра 9 миллиметров. Она не пробила шлем, но разорвала верхний слой и вздула нижние. Боец рассказал, что ощущение при попадании пули в шлем можно сравнить с ударом руки в боксерской перчатке.

Шлем 6Б47 спас жизнь еще одному военнослужащему, выдержав попадание пули из автомата Калашникова. Она вошла "носиком" сзади-справа под углом к поверхности шлема, разрушилась и нанесла поражение осколками составляющих металлических элементов. Боец получил открытую черепно-мозговую травму, но остался жив. Хотя шлем и не рассчитан на защиту от длинноствольного оружия.

Вообще шлем для бойца - обязательный элемент защиты. Осколки, по данным специалистов, составляют наибольшую долю причин потерь, головы - 50 процентов. Поэтому задача бронешлема - защита от поражения мелкими и средними осколками, от ударных воздействий. Этим и занимаются отечественные разработчики.

Шлем 6Б47, весом около одного килограмма, экспертами центра испытаний американской компании DuPont в 2015 году признан лучшим легким шлемом в мире, говорит генеральный директор Центра "Армоком" Евгений Харченко. Он легче предшественника на 200 граммов, что значительно снижает нагрузку на шею и позвоночник военнослужащего.

Шлем делают из арамидных бронематериалов. Они придают конструкции нужную жесткость и противоударную стойкость. Его достоинство - высокая эргономичность. Внутренняя система подвеса обеспечивает плотное прилегание к голове и равномерное распределение веса, все это снижает риск усталости при ношении шлема. 6Б47 оборудован также креплениями для установки приборов ночного видения, тактических фонарей и других приспособлений.