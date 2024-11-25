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Появилось видео испытаний переносного зенитно-электроракетного комплекса "Молот"

Опубликовано видео испытаний нового российского переносного зенитно-электроракетного комплекса "Молот" с тепловизионной головкой наведения, сообщает Telegram-канал "ЖИВОВ Z".

В состав комплекса входят беспилотный перехватчик "Молот" и пусковая труба многоразового применения. Перехватчик оснащен интеллектуальной тепловизионной системой наведения, которая позволяет ему в автоматическом режиме сопровождать и уничтожать цель после захвата ее оператором. Ликвидировать БПЛА противника "Молот" может либо ударом, либо за счет применения осколочно-фугасной боевой части.

Скорость перехватчика составляет 50 м/с, то есть 180 км/ч. Дальность поражения крупных БПЛА самолетного типа - до километра, мелких дронов с размахом крыла 30-70 см - до 350 метров.

В ходе испытаний "Молот" успешно уничтожил цель, летевшую со скоростью 80 км/ч на высоте 200 метров. Судя по видео, в качестве учебной цели выступил квадрокоптер. С момента пуска "Молота" до поражения цели прошло чуть более 5 секунд, перехватчик ликвидировал дрон противника ударом.

Напомним, что некоторое время назад сообщалось о проведении испытаний нового универсального беспилотного летательного аппарата "Бражник". Новый дрон, созданный на Дальнем Востоке, представляет собой многофункциональную платформу, способную принимать на борт полезную нагрузку весом до 10 кг.

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