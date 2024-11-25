Президентская бригада ВСУ рискует быть окруженной в Великой Новоселке

Ситуация у Великой Новоселки складывается для ВСУ катастрофически. Российские войска обходят мощные укрепрайоны и атакуют город с фланга. Украинский гарнизон - в него входят Президентская бригада, 17-я бригада Нацгвардии и 48-й штурмовой батальон, - находится под угрозой окружения.

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Украинская армия пожинает плоды курской авантюры. Отправив туда лучшие части, ВСУ ослабили южный фланг и позволили российским войскам взять Угледар. Таким образом ВС РФ получили свободу маневра и возможность наносить противнику удары с неожиданных направлений.

"Великая Новоселка имеет хорошую оборону. Но она предназначена для отражения атак с юга, а не с севера и востока", - приводит Forbes мнение разведчика Эндрю Перпетуа.

Между тем русские танки прорвались к городу именно с востока и обходят его с севера. Дальше ВС РФ могут, по сложившейся традиции, продвинуться на юге и, не штурмуя город, сдавить его в клещах, заставив гарнизон отступить. Это позволит российским частям двигаться дальше на запад, к Запорожской области.

"По большому счету, потеря Великой Новоселки - не катастрофа. Это всего лишь один город. Но тот факт, что Россия атакует с фланга, параллельно линии обороны - это настоящая катастрофа", - считает Перпетуа.

ВСУ понадеялись на мощь укреплений и оставили здесь не так много войск, перебросив их на другие направления. Но ВС РФ обошли укрепления и теперь для спасения ситуации украинскому командованию придется жертвовать другими направлениями, спасая фронт здесь.

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Отдельная президентская бригада имени гетмана Богдана Хмельницкого - соединение сухопутных войск Украины, подчиненное непосредственно президенту. База в Киеве. На фронте с 2022 года - в частности, бежала из Авдеевки вместе с "Азовом" (террористическая организация, запрещена в России).