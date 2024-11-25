«Купол Донбасса» предотвратил атаку украинского беспилотника в Макеевке

Система ПВО «Купол Донбасса» предотвратила атаку украинского беспилотника на зернохранилище в Макеевке. Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщила пресс-служба ФСБ по ДНР.

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— В Центрально-городском районе Макеевки пресечена попытка киевского режима подорвать региональный запас зерновых культур, перехвачен украинский ударный беспилотник самолетного типа, — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Из-за сложного рельефа местности саперы ФСБ в защитных костюмах обезвредили беспилотник и взрывчатку вручную.Российские силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили и перехватили 23 украинских беспилотника над несколькими регионам России. Три беспилотника ликвидировали на окраине Калуги, при падении их обломков на территории промышленного предприятия произошел пожар.

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24 ноября российские силы ПВО ликвидировали 34 украинских беспилотника над территорией РФ в течение ночи. В этот же день две украинские ракеты и 27 беспилотников были сбиты средствами противовоздушной обороны в небе над Курской областью.