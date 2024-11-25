Солдат ВСУ сдался в плен неожиданно для себя

Украинский солдат Александр Приймачук, сдавшийся в плен в Курской области, признался, что не планировал этого делать.

© Российская Газета

"Проснулся ночью оттого, что наш блиндаж взорвался. То ли граната прилетела, то ли бомба с дрона - в общем, блиндаж весь раскрылся. И, похоже, меня оглушило хорошо. Потому что как я пришел к окопам вашим - для меня до сих пор загадка", - рассказал Приймачук на допросе. Слова пленного приводит ТАСС.

Не меньше удивились и русские, на чьи позиции вышел украинец. Первый вопрос был: "Ты как вообще сюда попал?!" Но потом дали попить и укрыли от дождя в окопе.

Также Александр рассказал о дефиците в ВСУ водителей и механиков-водителей. Его вместе с несколькими сотнями других специалистов "в каком-то лесу продали в 17-ю танковую бригаду". Но за рычаги танка Приймачука не посадили, а с автоматом отправили в Курскую область, дав приказ охранять позицию в посадке. Дальше вы уже знаете.