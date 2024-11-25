Герой России рассказал о первых днях СВО

Герой России майор Игорь Юргин, который после участия в специальной военной операции (СВО) занял пост врио министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии, рассказал о первых днях боевых действий на Украине. Его слова передает ТАСС.

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Юргину в первые дни СВО поставили задачу в составе колонны дойти до Харькова — он был командиром штурмового подразделения. Военнослужащий рассказал, что его подразделение даже вступало с украинскими бойцами в рукопашную схватку.

«Костяк подразделения сформировался с первых дней спецоперации. Каждый был готов друг другу подставить плечо и прикрыть. Неважно, кем он был в коллективе, — все мы выполняли задачи, поставленные перед нами командирами», — вспоминает он.

Юргин родился в 1995 году в поселке Нижний Куранах Алданского района Якутии. Он окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище, командовал взводом, ротой и батальоном. Звание героя России 29-летнему Юргину присвоили 15 февраля 2024 года. Его отряд нанес сокрушительные удары по уязвимым местам обороны техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области.

По возвращении с СВО Юргин попал на программу «Время героев», после чего получил кресло исполняющего обязанности министра по молодежной политике и социальным коммуникациям Якутии. Он сменил на посту Петра Шамаева, который сложил полномочия и ушел на СВО.