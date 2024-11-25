Рядом с украинской базой инструкторов НАТО произошел взрыв

В воскресенье, 24 ноября, у воинской части в пригороде Чугуева (Харьковская область) произошел взрыв. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева.

По словам Лебедева, взрыв прогремел в 22:30 по московскому времени в районе воинской части А-1310. Он отметил, что после взрыва туда направилось много автомобилей скорой помощи.

Лебедев заявил, что на территории этой воинской части инструкторы НАТО обучали украинских солдат стрельбе из западных вооружений. Он отметил, что информации о пострадавших инструкторах НАТО пока нет.

В воскресенье, 24 ноября, сообщалось о взрывах в Киеве и Харьковской области на фоне воздушной тревоги. Воздушная тревога также звучала в Житомирской, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Ровненской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.