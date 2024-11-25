Российские военные выбьют подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Курской области. Такой сценарий предрек командир батальона 47-й бригады украинской армии Геннадий в разговоре с журналистами газеты The New York Times (NYT).

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«Я думаю, что в конечном итоге они отбросят нас назад. Они добавляют больше силы и больше ресурсов, и у них есть цель достичь границы любой ценой, поэтому они это сделают», — сказал комбат.

Как отмечают журналисты издания, находящиеся в российском приграничье украинские солдаты сомневаются в целесообразности проведения данной операции. Отмечается, что некоторые из них разгневаны провалами ВСУ на востоке страны.

Ранее Reuters со ссылкой на Генштаб ВСУ сообщал, что Киев потерял контроль над более чем 40 процентами территорий, занятых ранее в Курской области. При этом источники агентства утверждают, что операция в Курской области была организована для замедления российского наступления в Донбассе.