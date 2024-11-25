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Экипаж Су-34 уничтожил бомбами технику ВСУ в курском приграничье

Российский самолет Су-34 ударил планирующими авиабомбами по технике и живой силе Вооруженных сил Украины, сообщает РИА Новости.

Это произошло в приграничном районе Курской области. Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета.

Расчеты "Солнцепеков" группы "Восток" разгромили "опорник" ВСУ

Расчеты российских тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» уничтожили укрепленный опорный пункт противника на южно-донецком направлении, сообщает РИА Новости.

Разведка с помощью беспилотных летательных аппаратов обнаружила скопление живой силы Вооруженных сил Украины на укреплённых позициях. Военнослужащие дозора ТОС-1А «Солнцепек» заблаговременно прибыли на место развертывания боевой машины, где произвели разведку местности.

Для защиты от дронов ВСУ боевая машина обшита специальной защитой.

В Курской области уничтожили вооружение, боевую технику и пехоту ВСУ

Расчеты FPV-дронов разведывательного подразделения Воздушно-десантных войск уничтожили в приграничье Курской области вооружение, боевую технику и личный состав ВСУ, пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

"Операторы беспилотных летательных аппаратов выявили на дороге внедорожник, БМП советского производства, БМП М-113 производства США и замаскированный миномет. Также было обнаружено укрытие с личным составом украинских националистов - оборудованный в поле блиндаж для личного состава", - говорится в сообщении.

В ходе ударов БПЛА была уничтожена вся перечисленная боевая техника и миномет ВСУ, а также до отделения пехоты противника в укрытии.