Мобилизация: последние новости на сегодня 25 ноября 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 25 ноября 2024, в материале «Рамблера».

Российские студотряды с ЦСКА отправили гумпомощь в приграничные районы

Студенческие отряды России совместно с ЦСКА отправили более 10 тонн гуманитарной помощи жителям Белгородской, Курской и Брянской областей России, сообщает РИА Новости.

Это произошло в рамках акции «Щит добра». Были собраны лекарства, продукты питания длительного хранения, одежда и обувь, а также предметы гигиены и личного пользования.

Сбор проводился в местах проживания участников слета.

Дагестан направил бойцам СВО еще 200 тонн гуманитарного груза

Предприниматели, общественники и неравнодушные жители Кизляра и Кизлярского района Дагестана направили в зону проведения специальной военной операции 200 тонн гуманитарного груза, сообщает РИА Новости.

Груз был собран за две недели благодаря усилиям десятков крупных производителей, предпринимателей, общественников и неравнодушных жителей. Помощь направлена непосредственно в зону СВО.

Двенадцать большегрузов доставят на передовую продукты питания, медикаменты, предметы бытового и военного назначения, а также письма от школьников.

Путин подписал закон о материальной ответственности добровольцев

Глава государства Владимир Путин подписал закон, устанавливающий ответственность для военнослужащих добровольческих подразделений за утрату или порчу выданных материальных средств, сообщает RT.

В документе говорится, что отныне добровольцы несут ответственность на условиях, аналогичных условиям для военнослужащих-контрактников. Для расчётов в случае с добровольцами применяется 50% денежного содержания за календарный месяц.

Ежемесячные удержания из денежного содержания и других выплат для возмещения ущерба составляют 20% от начисленных за месяц средств.