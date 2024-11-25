Рогов заявил об улучшении позиций ВС России в ДНР

Подразделения Вооруженных сил России (ВС РФ) около восьми квадратных километров восточнее Великой Новоселки в Донецкой Народной Республике (ДНР) за сутки. Об этом сообщил ТАСС председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

Рогов заявил об улучшении позиций ВС России в ДНР
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Кроме того, он отметил, что российские войска проводят зачистку от подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) села Елизаветовка южнее Курахова в регионе.

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Ранее Рогов рассказал о вхождении российских военных в населенный пункт Раздольное на западе ДНР. По его словам, в поселке идут активные штурмовые действия наступательного характера. До этого он сообщил, что войска РФ взяли под контроль село Берестки на берегу Кураховского водохранилища, в настоящий момент происходит зачистка села от украинских подразделений.

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