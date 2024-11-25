В ВСУ заявили о готовности солдат отказаться от территорий в пользу России

Многие бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) согласны на прекращение огня. Об этом пишет журнал The Economist со ссылкой на украинских офицеров.

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В статье отмечается, что военнослужащие начинают задумываться о том, что это может быть единственным выходом. Кроме того, многие из них готовы пойти на территориальные уступки.

В Британии заявили о нехватке людей в ВСУ

Ранее солдаты ВСУ рассказали о серьезной нехватке личного состава. По их словам, кампания мобилизации не выполнена даже на две трети от цели. При этом качество новобранцев является «еще более крупной проблемой» для Киева, поскольку они «либо слишком стары, либо не мотивированы».