«Хезболла» выпустила по Израилю около 250 снарядов

Ливанское шиитское движение «Хезболла» выпустило по территории Израиля почти 250 снарядов. Об этом сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

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«Около 250 снарядов, выпущенных террористической организацией «Хезболла», <...> пересекли границу Ливана с Израилем», — отмечается в публикации оборонного ведомства.

В израильской армии уточнили, что привели статистику за сутки — по состоянию на 23:00 24 ноября. В ведомстве добавили, что продолжат защищать Израиль и его жителей от угрозы «Хезболлы».

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19 ноября сообщалось, что Бейрут и ливанское шиитское движение «Хезболла» согласились на предложение Вашингтона прекратить огонь с Израилем. Высокопоставленный ливанский чиновник назвал эти усилия по прекращению огня «самыми серьезными из всех».

При этом министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что никакого прекращения огня в Ливане не будет. Израильские войска будут атаковать «Хезболлу» до тех пор, пока не достигнут всех поставленных целей, подчеркнул он.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после серии взрывов пейджеров и раций в разных районах Ливана, которая произошла 17 и 18 сентября. С 19 сентября Армия обороны Израиля начала наносить авиаудары по территории страны. 23 сентября израильские власти объявили о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Операция получила название «Стрелы севера».

Ранее «Хезболла» пригрозила Израилю «высокой ценой» за атаки по Бейруту.