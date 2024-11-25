В Вооруженных силах Украины (ВСУ) имеется серьезная нехватка личного состава из-за того, что кампания мобилизации не выполнена даже на две трети от цели. Об этом украинские военнослужащие рассказали британскому изданию The Economist.

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Утверждается, что ситуация с мобилизацией к весне 2025 года может стать непоправимой. При этом качество новобранцев является «еще более крупной проблемой» для Киева, поскольку они «либо слишком стары, либо не мотивированы».

Замкомандующего Мусиенко: главной проблемой ВСУ является нехватка людей

Командир одного батальона ВСУ заявил журналу, что большую часть мобилизованных составляют люди от 45 лет.

«Мне присылают парней старше 50 лет с записками от врачей, что они слишком не здоровы для того, чтобы служить», — сказал он.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что украинские власти будут «выскребать» людской резерв для мобилизации. Он уверен, что в стране снизят число категорий граждан, умеющих право на бронь от службы.