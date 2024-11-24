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Reuters: Украина пустила западных журналистов к обломкам «Орешника»

Западным журналистам показали обломки российской ракеты средней дальности «Орешник», которую ВС РФ впервые запустили 21 ноября. Сейчас остатки снаряда изучают украинские следователи.

Украина пустила западных журналистов к обломкам «Орешника»
© РИА Новости
«Украинские следователи изучают обломки новой российской баллистической ракеты. Журналистов попросили не раскрывать точное местоположение объекта из соображений безопасности», — говорится в сообщении Reuters, представители которого были в числе небольшой группы корреспондентов, получивших доступ к обломкам ракеты в воскресенье, 25 ноября.

В агентстве уточнили, что обгоревшие обломки хранятся в специальном ангаре, предназначенном для проведения экспертизы. Изучив части ракеты, украинские эксперты намерены узнать подробности о цепочках поставок российской армии и производстве «Орешника», а также для дальнейшего противодействия.

Как удар «Орешником» изменил СВО для России и для Запада

Как URA.RU сообщало ранее, российские военные применили новейшую систему оружия «Орешник» 21 ноября. Удар нанесли по оборонно-промышленному комплексу «Южмаш» в Днепропетровске. Это было ответом на эскалацию со стороны Запада. При этом советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в телеэфире заявил, что ракеты «Орешник» не существует, пишет RT.

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