В Британии заявили о скором наступлении ВС России на Запорожье

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ожидают скорого наступления Российской армии на город Запорожье. Об этом со ссылкой на данные украинской разведки сообщает британское издание The Economist.

«Украинская разведка считает, что Россия готовится к смелому наступлению на город Запорожье, расположенный в 30 километрах от линии фронта. Когда именно — никто не знает, но в этом есть какой-то смысл», — указано в сообщении.

Отмечается, что точное время наступления ВС России на Запорожье неизвестно. В материале подчеркивается, что данный город является стратегически важным для Украины.

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