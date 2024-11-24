Как удар «Орешником» изменил СВО для России и для Запада

Рубеж, Орешник, МБР? Если вы запутались и не понимаете, почему все взахлёб обсуждают недавние удары по Днепру, мы сейчас подробно объясним.

© Ferra.ru

Оглавление

Почему все занервничали из-за МБР?

БРСД — чем опасны?

Наши дни

Значение ударов по Днепру

Вечер перестаёт быть томным. Разговоры вокруг ударов неизвестной ракетой (или ракетами) по комплексу Южмаш в Днепре (бывший Днепропетровск) умолкнут не скоро. Хотя новостной поток нынче такой густой, что хоть ножом режь — даже темы недельной давности в нём выглядят, как пыльные архивы…

Помните, были поставки F-16, которые должны были перевернуть игру?

Мы, как обычно, скрестим ежа и ужа в новом применении ракет, и рассмотрим вопрос как с технической, так и с политической стороны. Тут они связаны тесно, как никогда.

Раскрыто, поможет ли американская THAAD ВСУ сбить «Орешник»

Почему удар по Днепру — это очень важно, и какие конкретно стратегические возможности демонстрирует Россия.

Почему все занервничали из-за МБР?

Ну, начнем чуть со стороны, чтобы было понятно тем, кто вообще плохо понимает во всех этих ракетных комплексах, аббревиатурах типа РВСН, РСМД, ОТРК и прочем. Ракетные войска у нас есть двух основных типов — РВИА и РВСН.

РВИА — «ракетные войска и артиллерия», можно сказать, род и вид войск одновременно. То есть это артиллеристы и ракетчики, подразделения и соединения, которые есть в большинстве родов войск — Сухопутные войска, ВДВ, ВМФ.

Существуют начиная от артиллерийских батарей и дивизионов в мотострелковых полках и бригадах. С ростом мощности вооружения (а значит, состава и структуры), могут сами формировать артиллерийские или ракетные полки и бригады. Например, реактивные системы залпового огня:

лёгкие Грады (или современные Торнадо-Г) в батареях и дивизионах полков или бригад

средние Ураганы в отдельных ракетных полках или бригадах в составе дивизий, корпусов, армий

тяжёлые Смерч (или современные Торнадо-С) в отдельных ракетных бригадах, подчиняющихся военным округам

© Министерство обороны РФ

Ещё выше идут комплексы тактического или оперативно-тактического назначения. Например, ОТРК — «оперативно-тактический ракетный комплекс». Сегодня основными ОТРК на вооружении РФ является «Искандер». Они могут запускать как баллистические, так и крылатые ракеты на дальность в 500 км (баллистические или крылатые) и 2300 км (крылатые).

РВСН — «ракетные войска стратегического назначения» являются отдельным родом войск, который способен самостоятельно решать стратегические задачи без взаимодействия с другими родами войск. Если совсем просто — это ракетные дивизии и бригады с ядерными боеголовками большой мощности.

На их вооружении находятся МБР — межконтинентальные баллистические ракеты, с дальностью полёта свыше 10 000 км. Это оружие «судного дня», то есть реальное боевое применение этих войск, должно касаться предельно масштабных конфликтов, решающих судьбу человечества. Условно — оружие для «Третьей мировой».

Оперативно-тактические ракетные комплексы — это самое мощное и дальнобойное оружие для того, что сегодня называют конвенциональными конфликтами. Ограничения стали результатом подписанного ещё Горбачёвым и Рейганом «договора о ликвидации РСМД» или «ракет средней и малой дальности».

© Vitaly V. Kuzmin

В 1970-е упор в развитии стратегических вооружений ушёл в сторону баллистических ракет средней дальности — БРСД. За счёт технологических достижений, появились средства сверхточного наведения — лазерного, телевизионного или теплового (инфракрасного). Доктрины потенциальной «Третьей мировой» сводились к «обезглавливающему удару», когда сравнительно легкие ракеты средней дальности с минимальным подлётным временем спокойно преодолеют противоракетную оборону.

Разрушенные объекты оперативного управления и обеспечения сделают бессмысленным дальнейшее сопротивление в «конвенциональном» продолжении войны сухопутными и прочими войсками.

Именно поэтому под занавес «холодной войны» реально самым страшным оружием СССР оказались, например, не ракеты Сатана (Р-36 Воевода), а менее известные РСД-10 Пионер (SS-20) с дальностью до 5500 км. С американской стороны им противостояли ракеты MGM-31C «Першинг 2».

БРСД — чем опасны?

Ракеты РСД-10 Пионер имели ГЧ (головную часть) разделяющуюся, с блоками индивидуального самонаведения и блоками-зарядами на 100 или 150 килотонн. Такое решение позволяло всего одной ракетой нейтрализовать сразу несколько шахт или стартовых площадок с межконтинентальными баллистическими ракетами или иными ядерными ракетами, либо иные военные объекты противника.

© rvsn.ruzhany.inf

Подлётное время «першингов» или «пионеров» по военной инфраструктуре противника составляло бы порядка 6-8 минут (не забывайте, что СССР располагал военными базами в Восточной и Центральной Европе, сейчас на это место пришли США).

Поэтому межконтитентальные баллистические ракеты и все эти «большие ракеты» были элементами геополитического клоунства — а-ля «мы вас уничтожим 50 раз, а вы нас только 46, ха-ха». А вот баллистические ракеты средней дальности были циничным и эффективным элементом реального противостояния. И возможности СССР в доктрине «ограниченного ядерного противостояния» позволяли вынести НАТО в Европе быстро и в «одни ворота» обезглавливающими ударами. Победа была бы достигнута до фазы полномасштабной ядерной войны.

Достигалось такое превосходства мобильными пусковыми с коротким временем развёртывания и лёгкими/быстрыми ракетами, перехват которых на коротком участке был крайне сложным. Блоки самонаведения позволяли избирательно выцеливать ключевые объекты без превращения Европы в «ядерный пепел».

Баллистическая ракета после пуска уходит в космос, двигатели перестают работать, после чего она летит по инерции, принимая положение в сторону цели. Поэтому они и называются баллистической ракетой в общем — нет управляемой траектории, как у крылатых и управляемых ракет, а также квази-баллистических, как у ракет Искандера, всё-таки маневрирующих на различных участках полёта. Отделившаяся головная часть с ядерными зарядами, входя в зону действия ПВО/ПРО, развивает гиперзвуковые скорости, перехват на которых очень сложен.

© Wikipedia

Применение МБР обязывало страны обязательно предупреждать об этом. Это сформированная система предотвращения взаимного уничтожения — стороны могут уточнить на предмет ложной информации о пуске, или принять решение о переговорах до точки необратимости. К тому же все стороны так или иначе располагали информацией о шахтах с МБР, о базах подлодок или аэродромов с ракетоносцами морского или воздушного базирования ракет.

Для баллистических ракет средней дальности таких обязательств нет, так как долететь до США они не могут технически, поэтому спровоцировать ответный массированный ядерный удар нельзя. А вот вынести группировку НАТО в Европе могут, как бы не доводя остроту конфликта до включения всей ядерной триады и атак по всей доступной географии.

Переговоры о ликвидации РСМД («ракеты средней и малой дальности», куда входят собственно БРСД и другие типы ракет) стали важным элементом потепления отношений в «перестройку». Было выработано, что к этому классу вооружений относятся ракеты, способные нести ядерную боеголовку на дистанции от 500 до 5500 км. Чтобы не пересказывать дипломатические встречи, выработку нормативных актов и т. п., скажем проще, метафорой:

«Тяжёлый гидравлический пресс (межконтитентальные баллистические ракеты) — разрешён, молоток (оперативно-тактические ракетные комплексы) — разрешён, а вот кувалда (ракеты средней и меньшей дальности) — запрещена»

© Wikipedia | Leonidl

Применение межконтинентальных баллистических ракет обязывало страны всегда предупреждать об этом. К тому же все стороны так или иначе располагали информацией о шахтах с таким ракетами, о базах подлодок или аэродромов с ракетоносцами морского или воздушного базирования ракет.

С сентября 1987 года по июнь 1991 года, СССР уничтожил все имевшиеся на вооружении РСД-10 Пионер.

Наши дни

Сложности начались сразу. Во-первых, РСМД остались разрешены во всех остальных странах, включая ядерные — от Пакистана до Франции, использовать их запрещелось только для СССР (позднее РФ) и США. Во-вторых, в системе вооружений активно появлялись и совершенствовались новые ракетные системы, эквивалентные по возможностям БРСД. Например, крылатые ракеты Томагавк с дальностью до 2200 км, или мощные и дальнобойные ракеты противоракетной обороны, которые можно оснастить ядерной боеголовкой, и которые как «оборонительное» оружие размещались в Европе.

Наконец, договор начал связывать руки США на другом направлении. После распада СССР Китай набрал огромную экономическую мощь, после которой начался рост мощи военной. Само собой, китайцы активно вкладывалась в РСМД, не будучи скованными никакими договорами.

Судьбоносным стало 9 ноября 2017 года. Те, кто родился в 1980-е и 1990-е хорошо помнят международные скандалы, связанные с военными базами США в Европе и «новой системой ПРО», под сурдинку которых шло потенциальное наращивание наступательной ракетной инфраструктуры в Восточной Европе. С другой стороны, шли обвинения американцев, мол «мы знаем, что коварные русские давно делают новые БРСД».

© Vitaly V. Kuzmin

Если до этого США и Россия ограничивались да, напряжёнными, но переговорами, да, взаимными обвинениями и угрозами, но переговорами, то президент Трамп решил вопрос в свойственной ему манере — «как Чапаев шашкой».

Трамп взял и выделил 58 миллионов долларов на разработку новых систем РСДМ, мол «Россия и так их разрабатывает тайком, а Китай в открытую, негоже и нам отставать». Так США вышли из договора о ликвидации РСДМ в одностороннем порядке, что «автоматом» развязало руки и России.

Значение ударов по Днепру

Тут мы постараемся перейти к конкретике, но сначала внимание обратим не совсем на то, что мусолят остальные СМИ.

Договор ликвидации РСМД довольно быстро стал бесполезен по целому ряду причин. Можно учесть принятие СССР на вооружение ракет «Тополь» (1988 год), а затем Россией «Тополь-М» и дальнейшее развитие «Ярс». Это мобильные комплексы с межконинетальными баллистическими ракетами, которые было сложно уничтожить превентивным ударом. Под стать им появились комплексы железнодорожного базирования — РТ-23 УТТХ «Молодец» или более современный комплекс «Баргузин» с ракетой аналогичной РС-24 Ярс.

Основные ядерные средства триады уязвимы для превентивного удара — аэродромы можно разбомбить, базы флота можно разбомбить, ракеты шахтного базирования можно разбомбить. А вот мобильные ракетные комплексы с быстрой скоростью развертывания заранее обнаружить и «держать на мушке» тяжело. Таким образом, имея «легальные» межконтинентальные баллистические ракеты, российские войска стратегического назначения снова получили ряд преимуществ, свойственных ранее только баллистическим ракетам средней дальности.

По сути, договор ликвидации ракет средней и меньшей дальности решал вопросы безопасности в Европе, но только в Европе. Он предотвращал сценарий конфликта СССР и стран Варшавского договора с НАТО на континенте. А вот в мировую систему безопасности он не вписывался. Второй важный фактор — развитие возможностей крылатых ракет, способных носить тактическое ядерное оружие на дистанции свыше 2000 км.

© united24media.com

Заявленная экспертами межконтинентальная баллистическая ракета РС-26 Рубеж (которую первой подозревали в ударе по Днепру) сделана на базе ракеты РС-24 Ярс. В этом смысле эволюция пошла вспять: если Тополь/Ярс — это «РСД-10 на стероидах», то «Рубеж» — наоборот, как бы облегчённый «Ярс» (масса с 120 тонн, сократилась до 80 тонн). Заявленная дальность в 6000 км относит её к классу именно межконтинентальной баллистической ракеты, но почти граничащей с баллистической ракетой средней дальности.

Таким образом, объявление удара комплексом «Орешник» притянуть либо как пуск лёгкой межконтинентальной баллистической ракеты без согласования с США (поэтому просто не следует говорить о том, что это был РС-26 Рубеж). Или же, просто «срезав» характеристики РС-26, мы получили очень быстро собственно комплекс БРСД «Орешник», применение которого на сегодня попросту никакими соглашениями и обязательствами не ограничено.

Можно даже предположить хитрый ход — развивать РС-26 как МБР уменьшенного радиуса в рамках действующих договорённостей. А потом (когда появится возможность) несложными техническими решениями перевести в разряд БРСД, дав какое-то другое имя… например «Орешник», почему бы собственно и не «Орешник».

Применять «Орешник» с безядерными боевыми зарядами в конфликте на Украине (СВО) не рентабельно. Мешает КВО (круговое вероятное отклонение) которое довольно высоко для баллистических ракет такого класса — порядка 200+ метров. Вот если бы ракета несла ядерный заряд в 150 килотонн — это была бы мелкая погрешностьи. Поэтому если в головную часть запихать несколько боевых частей (БЧ) в 500 кг, аналогичных ракетам ОТРК Искандер, то это не рентабельно с точки зрения «цена/эффективность». Получается эдакий ракетный дробовик. В общем, следующих таких ударов ждать не стоит, если НАТО не пойдёт на эскалацию.

Вполне вероятно, что это ответ на разрешение Украине применять ATACMS и Storm Shadow по территории России. В «Орешник» вполне можно было уложить неопасные «болванки», даже не БЧ от оперативно-тактических ракет. Удар по такому огромному объекту как Южмаш нивелировал бы невысокую точность БРСД, которая есть у крылатых или управляемых ракет.

У Украины нет вообще, или крайне мало средств, способных перехватывать летящие на гиперзвуке БЧ, а значит, конфликт может перейти в новую фазу. В фазу, в которой у европейцев и американцев нет ничего, чем можно было бы парировать.

Можно резюмировать — Россия возвращает себе те военно-стратегические преимущества, которые были в своё время у СССР. А именно — «кувалду баллистических ракет средней дальности», которой в сложившихся обстоятельствах можно пользоваться без радикальных осложнений международной обстановки (Договор по ликвидации ракет средней и меньшей дальности не действует), и против которой НАТО и другие их союзники не имеют внятных средств противодействия.