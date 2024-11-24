Над российским регионом сбили украинский беспилотник

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram.

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Уточняется, что дрон самолетного типа был перехвачен около 20:20 по московскому времени. Инцидент в Минобороны назвали попыткой совершить террористическую атаку. Подробностей произошедшего не сообщается.

Днем 24 ноября около 13:30 по московскому времени средства ПВО уничтожили беспилотник над территорией Белгородской области.

Средства ПВО за сутки сбили десятки украинских беспилотников над регионами РФ

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области пострадал водитель, ему оказана медицинская помощь. Глава региона добавил, что вечером в селе Ясные Зори атаке дрона-камикадзе подвергся многоквартирный дом. В одной из квартир оказались выбиты окна.