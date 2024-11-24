Названы два города, на которые не распространяется разрешение на удары ATACMS

Президент США Джо Байден предоставил Украине разрешение на применение дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь российской территории, однако это не подразумевает намерения атаковать Москву или Санкт-Петербург. С таким утверждением выступил американский конгрессмен от Флориды Майк Уолтц, которого избранный президент Дональд Трамп назначил своим советником по национальной безопасности, сообщает FoxNews/

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«Я хочу ясно дать понять, что они [Украина] бьют по военным складам и взлетным полям… Они не направлены на Москву или Санкт-Петербург», — отметил он.

По мнению Уолтца, решение Байдена о предоставлении возможности использовать ATACMS для ВСУ является еще одним шагом в направлении эскалации конфликта на Украине.

В США раскрыли, почему Байден разрешил ВСУ бить ATACMS вглубь России

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. По словам источников, предполагается, что изначально удары этим оружием будут наноситься по российским войскам в Курской области и якобы присутствующим там северокорейским военным.