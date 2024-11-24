Раскрыто, поможет ли американская THAAD ВСУ сбить «Орешник»

Американская система противоракетной обороны THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) компании Lockheed Martin, которую хочет получить Украина, чтобы закрыть свое небо, не помогла бы Киеву защититься от российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник», заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, этот «великолепный» комплекс не учитывает характеристики гиперзвуковых ракет.

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На сегодняшний день эта гиперзвуковая ракета — головная боль американцев. Украина не сможет противостоять «Орешнику» никакими средствами, она сегодня даже беспилотниками противостоять не может ввиду мерзопакостной организации ПВО, — подчеркнул Матвийчук.

Ранее на Украине заявили, что запрос Киева на получение системы THAAD вряд ли будет удовлетворен. В МИД страны пояснили, что власти могут обратиться к союзникам за данным комплексом ПРО после удара ВС России по объекту ОПК в Днепропетровске.

Названа возможная следующая цель «Орешника»

Политолог Сергей Марков также отмечал, что стоимость подвижной системы наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет достигает $3 млрд. Эксперт вместе с этим обратил внимание и на то, что цена только одного выстрела этой системы достигает $20 млн.