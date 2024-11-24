Раскрыто, как командование обмануло боевиков «Азова»*

Украинское военное руководство пообещало пленным бойцам нацбатальона «Азов»* спасти их через пару месяцев, но в итоге никто не пришел им на помощь. Об этом рассказал пленный украинский военнослужащий.

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По словам боевика, он вместе с сослуживцами укрылся в Мариуполе, используя мирное население в качестве живого щита. Вопреки наступлению российской армии, командование не позволило им покинуть город, заставив держать его до конца.

16 мая 2022 года находившимся на комбинате «Азовсталь» боевикам приказали сдаться в плен. Тогда бойцов убедили, что благодаря переговорам с российской стороной удалось договориться о неплохих условиях содержания в плену. «Азовцев»* также заверили, что их обязательно заберут спустя время.

— Вы выходите, сдаетесь, через три-четыре месяца мы вас заберем из плена, мы договорились, все нормально будет, вы вернетесь домой к своим семьям, но они нас обманули, они вытянули себя, — передают слова украинского бойца «Известия».

В украинской армии наблюдается нехватка личного состава, из-за чего командование не дает солдатам отдыхать и направляет на задания, на которых остается только выживать. Об этом стало известно от пленного украинского солдата.

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*Нацбатальон «Азов» признан террористической организацией на территории России.