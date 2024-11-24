Над тремя авиабазами в Великобритании заметили неопознанные БПЛА

Наблюдатели заметили над тремя авиабазами королевских ВВС Великобритании несколько беспилотников неизвестной государственной принадлежности, пишет РБК со ссылкой на источники.

Представитель командования Вооруженных сил США в Европе уточнил, что небольшие беспилотные летательные аппараты пролетали с 20 по 22 ноября над базами Лейкенхит и Милденхолл в Саффолке на востоке страны и возле базы Фелтуэлл в Норфолке.

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По его словам, полеты БПЛА не затронули работу критически важной инфраструктуры баз или контингента.

«Мы серьезно относимся к угрозам и принимаем надежные меры на военных объектах, это включает в себя борьбу с дронами», — пояснил военный.

Напомним, что в декабре 2023 года несколько дронов в течение 17 ночей летали над авиабазой Лэнгли и военно-морской базой Норфолк в штате Вирджиния. Американским военным не удалось выяснить, принадлежат ли они государству или какому-либо частному лицу. Также не удалось определить, с какими целями они были запущены.