Названа возможная следующая цель «Орешника»

Следующей целью для ракетной системы «Орешник» Россия может выбрать украинские аэродромы, расположенные в западной части страны. Об этом рассказал военный эксперт Анатолий Матвийчук.

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По словам полковника в отставке, аэродромы на западе Украины могут быть выбраны целью «Орешника» неслучайно, так как там находятся пункты базирования американских истребителей F-16. Их США передали Киеву.

Матвийчук уточнил, что речь идет об украинских военных аэродромах Староконстантинов в Хмельницкой области, Нежин в Черниговской области и в Полтаве, цитирует его aif.ru.

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Ранее «ФедералПресс» писал, что 19 ноября 2024 года по российским военным объектам в Брянской области был нанесен удар шестью американскими ракетами ATACMS, после чего 21 ноября удары со стороны Украины повторились, ракетными целями стали объекты в Курской области. Российская сторона в ответ применила новейшую систему средней дальности «Орешник», ударив по заводу «Южмаш» в Днепропетровске.