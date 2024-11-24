Бывший полковник СБУ призвал ВСУ к срочному отступлению

Вооруженным силам Украины (ВСУ) следует срочно отступать со своих позиций на двух направлениях в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом на своем YouTube-канале заявил отставной полковник Службы безопасности страны (СБУ) Олег Стариков.

© Газета.Ru

"Есть большая вероятность, что в ближайшее время нам будет необходимо отходить. Потому что или попадать в котлы или отходить. Почему это происходит? Противник перехватил стратегическую инициативу", — сказал эксперт.

Он призвал украинские войска к отступлению на Южно-Донецком и Покровском (российское название — Красноармейское) направлениях.

Украине предрекли изменения в помощи Запада после применения «Орешника»

Накануне председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что российские военнослужащие продвинулись на Времевском направлении и подошли к окраинам населенного пункта Великая Новоселка, где располагается крупный командный и логистический пункт ВСУ.

21 ноября советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские войска зачистили северный берег Кураховского водохранилища от бойцов Вооруженных сил Украины.