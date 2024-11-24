В «Хезболле» заявили об атаке на базу ВМС Израиля в Ашдоде

Боевики ливанского движения «Хезболлах» впервые атаковали дронами базу ВМС Израиля в Ашдоде в 150 км от границы с Ливаном. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу движения.

Для нанесения удара по военной базе была использована группа беспилотников. Все цели поражены, отметили в пресс-службе.

Напомним, что бойцы «Хезболлы» постоянно наносят удары по объектам военной инфраструктуры на территории Израиля.

Так, 5 октября бойцы выпустили серию ракет по военному производственному комплексу ATA defense Industries в городе Сахнин на севере Израиля.

Кроме того, 19 ноября движение нанесло ракетные удары по городу Цфат и поселению Кирьят-Шмона на севере Израиля, атаковало базу подготовки парашютно-десантных войск ЦАХАЛ в Кармиэле, несколько мест скопления живой силы израильских военных на разных участках ливано-израильской границы.