Названы причины, по которым США не поставят ВСУ систему THAAD

Запрос Украины на противоракетную систему THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) компании Lockheed Martin не будет удовлетворен с высокой долей вероятности, заявили украинские военные эксперты. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

THAAD имеет больший радиус покрытия, чем ЗРК Patriot, которые США поставляют Украине. Комплекс перехватывает цели выше стратосферы (150-200 км). Такие системы стоят на вооружении у Соединенных Штатов, Израиля, ОАЭ, Южной Кореи и Саудовской Аравии.

В украинском МИД отметили, что Киев может попросить THAAD на фоне удара российской новой баллистической ракетой «Орешник» по объекту в Днепропетровске (украинское название — Днепр).

Эксперты предположили, что запрос не будет удовлетворен по ряду причин. Прежде всего, на решение Вашингтона повлияет стоимость THAAD (около $3 млрд) и высокая стоимость боеприпасов к нему — порядка $20 млн за выстрел.

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По их мнению, следующей преградой станет то, что ранее из Генштаба ВСУ неоднократно происходили утечки данных, что недопустимо в этом случае.

В случае, если запрос все же будет выполнен, заметили аналитики, появится необходимость обучить персонал комплекса, обеспечить его защиту, что также достаточно сложно.