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Названы причины, по которым США не поставят ВСУ систему THAAD

Запрос Украины на противоракетную систему THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) компании Lockheed Martin не будет удовлетворен с высокой долей вероятности, заявили украинские военные эксперты. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

Названы причины, по которым США не поставят ВСУ систему THAAD
© globallookpress.com

THAAD имеет больший радиус покрытия, чем ЗРК Patriot, которые США поставляют Украине. Комплекс перехватывает цели выше стратосферы (150-200 км). Такие системы стоят на вооружении у Соединенных Штатов, Израиля, ОАЭ, Южной Кореи и Саудовской Аравии.

В украинском МИД отметили, что Киев может попросить THAAD на фоне удара российской новой баллистической ракетой «Орешник» по объекту в Днепропетровске (украинское название — Днепр).

Эксперты предположили, что запрос не будет удовлетворен по ряду причин. Прежде всего, на решение Вашингтона повлияет стоимость THAAD (около $3 млрд) и высокая стоимость боеприпасов к нему — порядка $20 млн за выстрел.

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По их мнению, следующей преградой станет то, что ранее из Генштаба ВСУ неоднократно происходили утечки данных, что недопустимо в этом случае.

В случае, если запрос все же будет выполнен, заметили аналитики, появится необходимость обучить персонал комплекса, обеспечить его защиту, что также достаточно сложно.

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