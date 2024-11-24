На Западе раскрыли будущее ВСУ

Военнослужащих ВСУ могут разместить в европейских странах в рамках возможного урегулирования конфликта с РФ. Об этом пишет британская газета Times.

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Как пишет автор статьи Марк Урбан, российский президент Владимир Путин хочет, чтобы Украина содержала небольшое количество войск, а их связь с НАТО была ограничена. В настоящее время Запад рассматривает различные предложения того, как это можно реализовать.

Одна из таких идей — "разрешение базироваться в большом количестве украинских войск в странах НАТО, чтобы они, строго говоря, не были частью развернутых сил своей страны". Другая заключается в том, чтобы разместить на Украине западное оружие, чтобы суметь быстро развернуть силы в случае нового конфликта.

СМИ: Трамп будет вести переговоры с Украиной на условиях Путина

12 ноября газета Financial Times написала, что украинский президент Владимир Зеленский в сентябре показывал так называемый план победы Дональду Трампу, последнего заинтересовали пункты о доступе Запада к украинским природным ресурсам и замене части американских военных сил в Европе на украинские.

Сам Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на выборах главы государства добьется завершения боевых действий на Украине и предотвратит начало третьей мировой войны.