Argumenti рассказали об особом звании в зоне СВО

Во время специальной военной операции на Украине многие российские командиры заслужили особое уважение своих подчиненных, получив от них почетное звание «Батя». Оно символизирует не только командирские качества, но и отцовское отношение к подопечным.

«В русской армии почетное название „Отец солдатам“ давали наиболее заслуженным командирам и военачальникам, которые лучше всего показали себя на поле боя, блистательно командуя войсками, воевали и побеждали с наименьшими потерями и, одновременно, проявили заботу и чуткое отношение к русскому солдату», — сообщают argumenti.ru.

В период Великой Отечественной войны советские военные проявили образцовый героизм, значительная часть заслуг в этом принадлежит их руководителям. Командиров, заслуживших особое уважение, солдаты часто называли «Батя-комбат», подразумевая под этим командира батальона или батареи.

Это выражение содержало в себе глубокое уважение к офицерам, которые наравне со своими подчиненными переживали все тяготы военного времени и своим примером и словами вдохновляли их на героические действия. Командир казачьего батальона «Скиф» Валерий Викторович Широков и комбат-танкист Самбу Хутаков отмечены как примеры лидеров, которые смогли сплотить свои подразделения и вдохновить воинов на подвиги. Александр Ходаковский, комбат из Донбасса, также заслужил уважение своих бойцов за обучение передовым методам ведения боя и грамотное командование.