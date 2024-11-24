В сети появились фото якобы частей «Орешника» после удара по Днепропетровску

В сети стали распространяться фото возможных частей «Орешника» после удара по Днепропетровску. Такие кадры, среди прочих, опубликовало украинское издание «Страна.ua».

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«Украинские Telegram-каналы публикуют фото, как утверждается, отдельных частей ракеты "Орешник" после удара по Днепру в четверг», — отмечает издание в подписи к опубликованным кадрам.

Названа причина, по которой РФ уведомила США о пуске «Орешника»

Каких-либо подробностей о том, как в сети могли оказаться кадры с якобы частями российской ракеты, не приводится.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил мнение, что удар баллистической ракетой средней дальности «Орешник» стал своевременным и эффективным ответом.