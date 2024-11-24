Наемник украинской армии из Великобритании, участвующий в боевых действиях в курском приграничье, попал в плен к российским военным из 810-й бригады морской пехоты. Иностранец служил в ВСУ связистом.

Во время допроса, видео которого опубликовано в телеграм-канале батальона «Питерского» спецназа «Ахмат», он заявил, что совсем не хотел воевать в России, однако в Британии командир забрал у него вещи, в том числе паспорт и телефон, и отправил в зону боевых действий на Украине. Мужчина рассказал, что тренировался на полигоне в течение года. Вместе с ним в плен попали и другие украинские солдаты, пишет Life.ru.

Ранее сообщалось, что в зоне специальной военной операции погибли двое военнослужащих из Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа — Николай Барсков, заместитель командира взвода, и Андрей Салиндер, командир боевой машины.