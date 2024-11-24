Российские десантники освободили село Дарьино, расположенное в Суджанском районе Курской области. Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

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Согласно данным канала, населенный пункт был освобожден от контроля Вооруженных сил Украины (ВСУ) бойцами штурмовой роты 2-го батальона 51-го полка 106-й дивизии Воздушно-десантных войск.

В подтверждение успешной операции в Telegram-канале были опубликованы видеоматериалы, на которых десантники поднимают флаги России и ВДВ над освобожденным селом.

В конце октября российские войска освободили от вражеских подразделений четыре населенных пункта в Курской области. В их число попали Ветрено, Матвеевка, Жебловка и Дуровка.

22 ноября Минобороны РФ сообщило об освобождении российской армией населенного пункта Новодмитровка в ДНР.

Также стало известно об освобождении населенного пункта Дальнее и занятии стратегически важных позиций силами группировки «Восток» в ДНР.

Кроме того, российские войска установили флаг в центре города Курахово в ДНР. ВС РФ продвинулись на северной окраине города вдоль южного берега Кураховского водохранилища.