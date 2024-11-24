Мобилизация сорвала отопительный сезон в Кривом Роге

В украинском городе Кривой Рог сорван отопительный сезон: около тысячи домов, десятки больниц и школ не получают тепло. Среди главных причин — тотальная мобилизация специалистов-энергетиков в ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление сотрудников Криворожской теплоцентрали.

На предприятии говорят, что должны были подключить все городские дома к отоплению к 8 декабря. Однако график сорван сразу из-за нескольких факторов. Это огромные долги предприятия, изношенная инфраструктура и кадровый голод.

«Из-за мобилизационных мероприятий предприятию не хватает квалифицированных кадров, кадровый голод ощутили и подрядные организации, которые были привлечены к ремонтной кампании», — сказано в сообщении Криворожской теплоцентрали.

Сейчас без отопления в Кривом Роге около 1000 домов, 11 больниц, 43 учебных заведения и 130 тысяч абонентов.

По уверениям властей, в Кривой Рог направлены 12 дополнительных бригад из других регионов.

Дефицит кадров из-за мобилизации и миграции ощущается уже во всех регионах Украины. Об этом весной нынешнего года заявили аналитики Нацбанка.