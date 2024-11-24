Потери ВСУ в зоне действия российской группировки войск «Запад» составили до 440 военнослужащих Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Противник потерял свыше 440 военнослужащих», — сообщили в ведомстве.

В зоне действия «Южной» группировки войск потери противника составили до 500 военных. Подразделения «Север» нанесли поражение ВСУ в Харьковской области, а также отразили контратаку, там ВСУ потеряли 50 военных.

В зоне действия группировки «Центр» противник потерял до 380 военных. Группировка «Восток» улучшила положение по переднему краю, отразив контратаку, украинская сторона понесла потери в 145 бойцов. В зоне ответственности группировки «Днепр» потери составили до 30 военных.