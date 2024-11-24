Названа причина, по которой РФ уведомила США о пуске «Орешника»

Своевременное уведомление США о пуске баллистической ракеты средней дальности (БРСД) «Орешник» со стороны Москвы сняло риски неверной интерпретации указанного пуска Вашингтоном, показало высокую ответственность России за безопасность планеты, заявил военный аналитик Игорь Коротченко, пишет РИА Новости.

В четверг, 21 ноября, президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

По данным агентства, за 30 минут до запуска ракеты руководство РФ по линии Национального центра по уменьшению ядерной опасности (НЦУЯО) направила США автоматическое предупреждение о запуске.

В Кремле раскрыли подробности операции по запуску "Орешника"

«Важно отметить, что ракета комплекса «Орешник» летит по баллистической траектории с выходом в ближний космос. Следовательно, это фиксируется системами предупреждения о ракетном нападении (СПРН), которыми располагают Соединенные Штаты — в частности, космическим эшелоном, а также загоризонтными радиолокационными станциями СПРН США», — разъяснил Коротченко.

Эксперт уточнил, что любой запуск баллистической ракеты в мирное время является экстраординарным событием. Он добавил, что средства СПРН США не в состоянии в момент запуска определить тип снаряда (баллистическая ракета средней дальности или межконтинентальная баллистическая ракета), вычислить атакуемую цель.

«Поэтому в таком случае старт априори интерпретируется как пуск МБР, возможно с ядерным боевым зарядом», — пояснил аналитик.

На фоне этого, пояснил Коротченко, решение Москвы об информировании Вашингтона является исключительно важным, оно позволило снять потенциальные риски неверной интерпретации американцами самого факта пуска, предотвратить «возможный худший сценарий».