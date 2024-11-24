Зеленский попросил дать Украине больше средств ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране необходимо больше средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом он сказал в воскресенье, 24 ноября, в своем Telegram-канале.

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По словам Зеленского, Украина активно работает над получением систем ПВО с партнерами. «Крайне важно укрепить защиту неба», — подчеркнул президент Украины. В подтверждение своих слов он приложил многочисленные видео разрушений и пожаров.

Ранее Зеленский обвинил Запад в неукомплектованности подразделений ВСУ.