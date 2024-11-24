Вооруженные силы (ВС) России нанесли поражение состоящему из заключенных штурмовому батальону «Шквал» Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Об этом в воскресенье сообщило Минобороны России.

«Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям (...) штурмового батальона «Шквал» ВСУ и 1-й бригады нацгвардии», — сообщили в Минобороны.

Министерство рассказало о дальнейшем продвижении ВС России на кураховском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Российские военные также нанесли поражение частям 24-й, 37-й, 100-й механизированных и 152-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шевченко, Катериновка, Клебан-Бык, Заря, Новая Полтавка и Улаклы.

Ранее в городе Селидово в ДНР нашли тела более десяти мирных жителей, расстрелянных солдатами ВСУ. Как сообщается, у большинства тел нашли огнестрельные ранения от оружия разного калибра.