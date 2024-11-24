Российские вооруженные силы завербовали сотни йеменских мужчин для участия в боевых действиях на Украине, используя сеть контрабанды, связанной с группировкой хуситов, пишет Financial Times.

Как сообщает Financial Times, российские вооруженные силы завербовали сотни йеменских мужчин для участия в боевых действиях на Украине. Они якобы были привлечены через теневую сеть контрабанды, указывающую на растущие связи Москвы с мятежной группировкой хуситов. Йеменские рекруты, прибывшие в Россию, рассказали Financial Times, что им обещали высокооплачиваемую работу и даже российское гражданство. Однако по прибытии с помощью компании, связанной с хуситами, они были насильственно введены в состав российской армии и отправлены на фронт.

Появление йеменских наемников на Украине подчеркивает, как конфликт втягивает солдат из-за рубежа на фоне растущих потерь. Рекруты включают наемников из Непала и Индии и около 12 тыс. северокорейских солдат. Эти действия также свидетельствуют о сближении России с Ираном и союзными ему радикальными группировками на Ближнем Востоке.

Раскрыты подробности отступления «Кракена» в Курской области

Американские дипломаты подтверждают, что Россия активно контактирует с хуситами и обсуждает поставки оружия. Тим Лендеркинг, специальный посланник США по Йемену, подтвердил наличие российских специалистов в Сане для углубления диалога с хуситами. Среди обсуждаемого оружия – системы, которые могут улучшить возможности хуситов по поражению целей в Красном море.

Абдулла, один из йеменских рекрутов, рассказал, как его группа была насильно доставлена в Россию, где их заставили подписать контракты. Он описал, как при отказе подписать контракт на русском языке, над ними якобы стреляли из пистолета.

Как писала газета ВЗГЛЯД, военные силы хуситов из движения «Ансар Алла» нанесли ракетные и беспилотные удары по авианосцу США «Авраам Линкольн» в Аравийском море и двум эсминцам в Красном море. Заместитель министра обороны США Уильям Лаплант выразил потрясение по поводу арсенала йеменских хуситов, которые за последние месяцы оснащаются все более продвинутыми ракетами, способными перекрыть международное судоходство. Госдеп США заявил о прибытии до 10 тыс. солдат КНДР в Курскую область для боевых действий.