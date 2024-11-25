Пушилин сообщил о прорыве обороны ВСУ в Курахово

Российские войска в Курахово, ДНР, активно прорывают оборону украинских сил, и власти региона ожидают позитивных известий, сообщил глава республики Денис Пушилин.

По его словам, российские войска в Курахово, расположенном в Донецкой народной республике, продолжают наступление, рассекая оборону украинских сил, передает РИА «Новости».

Пушилин сообщил о уверенности в скором получении позитивных новостей из региона. Он отметил важность освобождения Кураховки, так как оттуда велись наиболее интенсивные обстрелы Донецка, особенно Петровского района, а также осуществлялся запуск беспилотников.

Он добавил, что бои в этой местности продолжаются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России выбили украинские войска с северного берега Кураховского водохранилища, а глава ДНР Денис Пушилин посетил населенный пункт Кураховка, недавно освобожденный от ВСУ, и выразил надежду на скорое освобождение Курахово.